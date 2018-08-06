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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:13 ص
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سقوط عامل من الطابق الخامس أثناء ترميمه شرفة منزل بالإسكندرية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:10 ص
سقوط عامل من الطابق الخامس أثناء ترميمه شرفة منزل بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب عامل بناء بالإسكندرية بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم بعد سقوطه من شرفهةمنزل أثناء قيامه بترميمها .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى العقار رقم 16 شارع سردينة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "ا ص ا  45 سنة" عامل بناء مقيم منطقة نادي الصيد دائرة قسم محرم بك بأعمال ترميم بشرفة بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ سقطت به الشرفة بالطريق العام مما أدي لإصابته باشتباه كسور وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقل المصاب للمستشفي الرئيسي الجامعي  للعلاج، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط لاتخاذ اللازم ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر محضر جنح قسم العطارين وجارى العرض علي النيابة.

 

 


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