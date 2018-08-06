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رئيس هيئة قناة السويس: "لولا الرئيس السيسي ما كان هناك قناة جديدة"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:18 م
رئيس هيئة قناة السويس: "لولا الرئيس السيسي ما كان هناك قناة جديدة" الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب أيمن رمضان
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الأب الروحى والفعلى لفكرة حفر قناة السويس الجديدة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع: "لازم كل واحد ياخد حقه.. لولا الرئيس ما كان هناك قناة جديدة"، لافتاً إلى أن القناة الجديدة تلعب دوراً هامة فى التجارة العالمية الآن.

وأضاف "مميش"، خلال لقاء خاص لقناة النيل الأخبارية، أنه تم تقليل مدة الأبحار فى القناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، واتبعنا سياسة سوقية مرنة أصبحنا أفضل وأسرع قناة فى العالم.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس ،أن الاعتداء على ناقلتى نفط سعوديتين فى البحر الأحمر لم يؤثر على حركة التجارة فى المجرى الملاحى للقناة.


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