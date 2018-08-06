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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:36 م
خالد صلاح
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رئيس مركز العدوة بالمنيا يتابع أعمال توصيل خط مياه بإحدى القرى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:35 م
رئيس مركز العدوة بالمنيا يتابع أعمال توصيل خط مياه بإحدى القرى رئيس مركز ومدينة العدوة يتابع أعمال توصيل خط مياه قرية كفر عبد الخالق
المنيا - فريق قسم المحافظات
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تابع إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة بالمنيا، أعمال توصيل خط مياه قرية كفر عبد الخالق الواصل من محطة مياه قرية بنى عامر، كما تابع أيضا أعمال توصيل وإصلاح خطوط التليفونات بالقرية والقرى المحيطة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها رئيس المركز يرافقه كلا من محمد عبد المجيد مدير هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد عمر الأزهرى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ووجه رئيس المركز القائمين بالأعمال، بسرعة إنجاز تلك المهام خلال الفترة الزمنية المحددة، ووفقاً للجدول الزمنى المعد لذلك ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين والتيسير عليهم واعلاءاً للمصلحة العامة.


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