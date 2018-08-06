رئيس جامعة بنى سويف: نتحمل نفقات علاج العاملين كاملة بـ17 مليون جنيه شهريا

بنى سويف أيمن لطفى

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة تكاد تكون الوحيدة التى تتحمل نفقات العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بشكل كامل بتكلفة شهرية تصل إلى 17 مليون جنيه .

وأضاف حسن خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بمديرى عموم الكليات والإدارات المختلفة، قائلا "إن الجامعة بصدد التعاقد مع عدد من المستشفيات بمناطق مختلفة بجانب المستشفى الفرنساوى، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للعاملين، كما تم التعاقد مع أحد الصيدليات الكبرى للحصول على نسبة تخفيض تصل إلى 15% لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين وأسرهم، مع إمكانة توصيل الدواء للمنازل من خلال الكود الخاص بكل موظف.

وقدم رئيس الجامعة، شرحاً مفصلاً عن منظومة الرعاية الصحية الجديدة للعاملين، موضحاً أن المركز الطبى التخصصى بالجامعة سيوفر الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى كافة التخصصات، بينما يستقبل القصر العينى الفرنساوى موظفى الجامعة فقط، فى التخصصات النادرة وغير المتوفرة بالمركز التخصصى، إضافة إلى إجراء العمليات .

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة قيام كل كلية بعمل خطة لتنمية مواردها الذاتية، من أجل استمرار مكافأة التقييم التى تمنح للعاملين بشكل متغير، مشددا على ضرورة الإلتزام بمعايير التقييم .