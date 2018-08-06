رئيس الوزراء يتابع مع وزير الداخلية تداعيات انفجار سيارة الدقي

كتبت هند مختار

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتصالات هاتفية بكلا من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، وكمال الدالي ، محافظ الجيزة ، لمتابعة تداعيات انفجار الدقي عند مطلع كوبرى أكتوبر .

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، قد أجرت تحويلات مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز لحين إجراء خبراء المفرقعات بالجيزة معاينة موقع انفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر، ويتم توجيه السيارات إجبارى لشارع عبد المنعم رياض وإبعادها عن الطرق المؤدية لموقع الحريق.