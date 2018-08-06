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رئيس الوزراء الروسى: انضمام جورجيا لـ"الناتو" قد يشعل صراعات كبيرة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:46 ص
رئيس الوزراء الروسى: انضمام جورجيا لـ"الناتو" قد يشعل صراعات كبيرة رئيس الوزراء الروسى
أ ش أ
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صرح رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم الإثنين، بأن انضمام جورجيا لحلف شمال الأطلسى الناتو قد يشعل صراعًا مريعًا.

وقال ميدفيديف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية انضمام جورجيا للناتو قد يسفر عن عواقب كارثية وصراع مريع.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن موسكو سوف تنظر إلى التوسع الإضافى للناتو ومن بينها انضمام جورجيا وأوكرانيا بشكل سلبى للغاية.

وأكد المتحدث باسم حلف شمال الأطلسى الناتو بيرس كازاليت فى مايو الماضى أن جورجيا ستنضم إلى الحلف فى حال تنفيذها المتطلبات اللازمة كما يجب على الحلفاء فى الحلف أولاً اتخاذ قرار بالتوافق حول خطة العمل.

 

 


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