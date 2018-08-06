جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوية البشرية ومستلزمات طبية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط أيجن أير رقم 934 القادمة من أثينا إشتبه طارق عبد اللاه فى الراكبة ا . و .ا مصرية الجنسية قادمة من اليونان بدت عليها علامات القلق والإرتباك وبسؤالها عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجابت بالنفي.!

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه عمرو أكرم ومحمود حنيش مسئولى الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمه أكدت الإشتباه

وبالعرض على محمد عبد الآخر مدير الجمرك الذى امر بتشكيل لجنه لتفتيش أمتعتها من محمد حلمى صلاح محمود دينا أبراهيم وهشام مصباح رئيس قسم الأمن الجمركي ومجدى عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف طارق عبد اللاه رئيس الورديه وأيمن فوزى مدير اداره التعريفه فتبين وجود 480 شريط دواء بشرى (Sytotec) و 110 قلم أنسولين وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ 310 ألف جنيه

وتم تحرير محضر ضبط رقم 44 لسنة 2018 وإخطار العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وتحريز المضبوطات.

كما تمكن رجال جمارك الواردات الجوية بقرية البضائع بمطار برج العرب الدولى برئاسة الدكتور سامى رمضان مدير عام الإدارة العامة لجمارك قرية البضائع والمهبط بالإسكندرية من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ففى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك قرية البضائع بمطار برج العرب الدولى برئاسة إبراهيم مسعود مدير جمرك قرية البضائع بمطار برج العرب تم تشكيل لجنة جمركية من محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي بمطار برج العرب و مصطفى هدايا رئيس قسم التعريفة بالمجمع وأحمد السيد رئيس قسم الامن الجمركى وسامح رمزى مدير التعريفة و عمرو رفاعى مأمور الحركة وعمرو أكرم ومحمد حنيش بإدارة الفحص بالأشعة لكشف مشمول بوليصة الشحن رقم 514/04059156 والواردة من الإمارات على رحلة خطوط شركة العربية رقم G9601 بإسم الراكب ت . ص . ر . ا والمشحونة من الشارقة والصنف عبارة عن أمتعة شخصية

فتبين وجود 41807 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام عبارة عن مسامير وشرائح وعدد لزوم جراحات العظام وبلغت قيمة المضبوطات 704 ألف جنيه