تأهب فى ولاية هاواى الأمريكية استعداد للإعصار "هكتور"

وكالات

تتأهب ولاية هاواى الأمريكية، استعداد لمرور الإعصار "هكتور" فى الولاية، حيث أعلن المركز الأمريكى الوطنى للأعاصير، إن الإعصار "هكتور" اكتسب قوة مع مروره فوق المحيط الهادئ مما يهدد جزيرة بيج أيلاند فى الولاية وربما البركان النشط فيها.

وقال المركز إن قوة الإعصار زادت وأصبح من الفئة الرابعة فى وقت متأخر مساء أمس السبت وبلغت سرعة الرياح داخله نحو 209 كيلومترات فى الساعة، مضيفا أن هكتور يتحرك باتجاه الغرب اليوم الأحد بسرعة نحو 19 كيلومترًا فى الساعة.

وقال خبير فى هيئة الأرصاد الجوية بولاية ماريلاند الامريكية إن الإعصار يبعد نحو 2236 كيلومترًا جنوب شرقى جزر هاواى وليس واضحًا ما إذا كان سيجتاح أم سيكتفى بالمرور فحسب على الطرف الجنوبى لبيج أيلاند يوم الأربعاء القادم.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الإعصار ربما يضرب بركان كيلاويا الذى يقع فى جنوب الجزيرة ، ويختلف العلماء فى التنبؤ بنتائج تزامن الأعاصير مع البراكين بما فى ذلك فيما إذا كان انخفاض ضغط الجو يمكن أن يحفز النشاط البركاني.