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بريطانيا تطالب روسيا بتسليم مشتبه بهما فى هجوم بغاز الأعصاب

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:23 م
بريطانيا تطالب روسيا بتسليم مشتبه بهما فى هجوم بغاز الأعصاب روسيا - أرشيفية
رويترز
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نقلت صحيفة جارديان، اليوم الاثنين، عن مصادر حكومية وأمنية إن بريطانيا مستعدة لأن تطلب من روسيا تسليم رجلين تشتبه فى أنهما نفذا هجوما بغاز الأعصاب على جاسوس روسى سابق فى مدينة سالزبرى الإنجليزية.
 
وقالت الصحيفة إن المدعين استكملوا طلب التسليم وبات جاهزا لتقديمه.
 
وعثر على سيرجى سكريبال، وهو كولونيل سابق فى المخابرات العسكرية الروسية، أفشى أسرار عشرات من العملاء للمخابرات البريطانية، وابنته يوليا فاقدى الوعى على مقعد عام فى سالزبري فى أوائل مارس الماضى.
 
وألقت بريطانيا باللوم على روسيا فى تسمم سكريبال وابنته وقالت إن السم المستخدم هو نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب مميت طوره الجيش السوفيتى فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى ونفت روسيا مرارا أى ضلوع لها فى الهجوم.
 
ومن المرجح أن ترفض روسيا طلب التسليم وتخاطر بتأجيج التوترات الدبلوماسية بين لندن وموسكو التى وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
 
ويحظر الدستور الروسي تسليم مواطنين روس إلى دول أخرى، ورفض مسؤولون تسليم رجال مطلوبين بتهمة قتل ألكسندر ليتيفينكو بإستخدام نظائر مشعة فى 2006.
 
 
 

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