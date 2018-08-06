video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالجيزة بسبب عطل مفاجئ فى الخط الرئيسى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:28 ص
انقطاع المياه عن 14 منطقة بالجيزة بسبب عطل مفاجئ فى الخط الرئيسى انقطاع مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه نظرا لحدوث تسرب مياه فى خط 1000 المغذى لمنطقتى فيصل والهرم، مما أدى إلى قطع المياه عن المناطق التالية (الطوابق - حمد يس - كفر طهرمس - المطبعة - حسن محمد - التعاون - المريوطية ومتفرعاتها - منشأه البكارى - كوم بكار - عزبة جبريل - الوفاء والامل - مدينة الفيصلية - المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم ما بين المريوطية والتعاون).

وأوضحت الشركة أنه نظرا لوجود خط غاز صلب ملاصق لخط المياه، وتعارضه مع مجموعة كابلات كهرباء، سيتم البدء فى أعمال الإصلاح من الساعة 12 ظهر اليوم الإثنين، بحضور مسئولى شركتى الغاز والكهرباء لتأمين الخطوط الخاصة بهما، مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ المياة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن، مع قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكاوى بالجيزة من انقطاع مياه الشرب لساعات طويلة.. والأهالى يستغيثون

فيديو وصور.. شكوى من انقطاع المياه وإهدارها يوميا فى ترعة المريوطية

انقطاع المياه

محافظه الجيزه

شركه مياه الجيزه




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة