اليونسكو تدين مقتل صحفى فى سوريا

أ.ش.أ

أدانت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودرى أزولاي، اليوم الاثنين مقتل الصحفى مصطفى سلامة فى محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، داعية الى توفير حماية أفضل للصحفيين والحرص على سلامتهم فى هذا البلد.

وقالت أزولاي-فى بيان - إنّنى أدين مقتل مصطفى سلامة..ويجب على أطراف النزاع كافة الوفاء بالتزاماتهم وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف التى تنص على التعامل مع الصحفيين كمدنيين، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم مهما كانت الظروف.

يُذكر أن مصطفى سلامة الذى قتل فى 16 يوليو الماضي، كان يعمل مراسلاً لصالح قناة سما الفضائية التى تتخذ من دمشق مقراً لها، وقد أصيب بجراح خطيرة جراء سقوط قذيفة أثناء تغطيته للنزاع فى محافظة القنيطرة.

جدير بالذكر أن اليونسكو تعزز سلامة الصحفيين من خلال رفع مستوى الوعى بهذه القضية على الصعيد العالمي، وبناء القدرات، وتنفيذ مجموعة من النشاطات ذات الصلة، وفى مقدمتها خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.