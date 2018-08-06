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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:56 م
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اليونان تتلقى 15 مليار يورو الدفعة الاخيرة لبرنامج الإنقاذ

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:04 م
اليونان تتلقى 15 مليار يورو الدفعة الاخيرة لبرنامج الإنقاذ أموال - أرشيفية
(أ ف ب)
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تلقت اليونان الدفعة الأخيرة من مساعدة الجهات الدائنة فى منطقة اليورو لتلبية حاجاتها على صعيد التمويل والتى تبلغ 15 مليار يورو، اليوم الأثنين، وفق ما أعلنه كلاوس ريجلينج رئيس الآلية الأوروبية للإستقرار، حيث وافق وزراء المال فى منطقة اليورو على الإفراج عن هذه الدفعة خلال اجتماع فى لوكسمبورغ فى يونيو الماضى.
 
وأوضح "ريجلينج" فى بيان أن هذه الدفعة الخامسة والأخيرة من المساعدة المالية لليونان تلحظ رصد 9,5 مليارات يورو لاحتياطي الخزينة و5,5 مليارات للديون.
 
وأضاف أنه بعد تلقي الدفعة سيبلغ احتياطي الخزينة نحو 24 مليار يورو، لافتا إلى أن هذا المبلغ سيغطى نحو 22 شهرا من حاجات اليونان إلى التمويل بعد إنتهاء البرنامج فى العشرين من أغسطس الجارى.
 
وتخرج اليونان رسميا من وصاية الجهات الدائنة (منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى) في العشرين من أغسطس الجارى لتتولى مجددا تمويل نفسها فى الأسواق بعد انكماش كبير استمر أعوام عدة واستدعى ثلاثة برامج مساعدة.
 
وحصلت اليونان على مدى ثمانية أعوام، أكثر من 273 مليار يورو من الجهات الدائنة، فى إطار ثلاثة برامج مساعدة.

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