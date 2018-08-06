النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بقسم مصر القديمة فى واقعة وفاة محتجز

كتب أحمد إسماعيل

انتهت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية ، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي ، من الاستماع إلى أقوال 25 من المحتجزين بقسم شرطة مصر القديمة ، في واقعة وفاة محتجز على ذمة قضية مخدرات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الضابط المسئول عن الحجز، ومن المقرر أن تستمع النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات لأقوال مأمور قسم شرطة مصر القديمة، ونائبه .

وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالقسم لبيان وقت دخول المتوفى، وكذلك دفاتر الاستيفه الخاصة بقيد دخول المتهمين.

ودلَّت التحريات الأولية أن المتوفى يدعى "نادي. حسن"، يبلغ من العمر 25 سنة، وكان محتجزاً على ذمة قضية مخدرات، مشيرة إلى أن المحتجز كان يعاني من مرض الفشل الكلوي.

وجاءت اقوال المحتجزين الذين تم الاستماع إليهم بقسم شرطة مصر القديمة، ان المتوفي منذ دخوله الحجز وهو يعاني من حالة هياج وتبين انه مريض نفسي حيث استمر في ضرب رأسه في الحائط والتعدي على نفسه حتى سقط مغشيا عليه وتم نقله الى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما تبين أن المتوفي ضبط لتنفيذ حكم قضائي صادر عليه في جريمه بنطاق مديرية امن الجيزة ، وقررت النيابة العامة تشريح جثمانه وكلفت أطباء مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وتحديد سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة فريقا من المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وإعداد تقرير عن ذلك واسباب حتجاز المجنى عليه لكشف غموض الواقعة.

وكان قد توفى محتجز داخل قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.