النيابة: انفجار سيارة كوبرى أكتوبر قد يكون بسبب ماس كهربائي

كتب سليم على

كشفت المعاينة الأولية لموقع حادث انفجار سيارة ملاكى بجوار كوبرى السادس من أكتوبر بمنطقة الدقى، أن الانفجار قد يكون ناتج عن ماس كهربائي من محول كهرباء موجود بالقرب من مكان تواجد السيارة تسبب فى إشعال تانك البنزين مما أدى إلى انفجارها.

وأشارت المعاينة التى قام بها فريق من نيابة الحوادث والدقى تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن الإنفجار تسبب فى تحطم 3 سيارات ملاكى واحتراق سيارة ميكروباص بالإضافة لتحطم كشك لبيع الورد وتهشم نوافذ معهد المصل واللقاح.

وأضافت المعاينة أن الإنفجار نتج عنه إصابة 15 مواطنا بعضهم مصاب بكدمات وحروق وإصابات بالغة، وانتقلوا إلى مستشفيات العجوزة وأم المصريين، وانتقل فريق من النيابة إلى أماكن تواجد المصابين لسؤالهم عن الواقعة.

وكشفت مصادر أن النيابة من المقرر أن تستدعى مهندسى الصيانة المسئولين عن محولات الكهرباء بمنطقة الدقى لسؤالهم حول الواقعة والأسباب وراء اشتعال محول الكهرباء.

كانت منطقة الدقى، قد شهدت انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى.