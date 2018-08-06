video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

من محول كهرباء مجاور..

النيابة: انفجار سيارة كوبرى أكتوبر قد يكون بسبب ماس كهربائي

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:21 م
النيابة: انفجار سيارة كوبرى أكتوبر قد يكون بسبب ماس كهربائي انفجار الدقى اليوم
كتب سليم على
إضافة تعليق
كشفت المعاينة الأولية لموقع حادث انفجار سيارة ملاكى بجوار كوبرى السادس من أكتوبر بمنطقة الدقى، أن الانفجار قد يكون ناتج عن ماس كهربائي من محول كهرباء موجود بالقرب من مكان تواجد السيارة تسبب فى إشعال تانك البنزين  مما أدى إلى انفجارها. 
 
وأشارت المعاينة التى قام بها فريق من نيابة الحوادث والدقى تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن الإنفجار تسبب فى تحطم 3 سيارات ملاكى واحتراق سيارة ميكروباص بالإضافة لتحطم كشك لبيع الورد وتهشم نوافذ معهد المصل واللقاح. 
 
وأضافت المعاينة أن الإنفجار نتج عنه إصابة 15 مواطنا بعضهم مصاب بكدمات وحروق وإصابات بالغة، وانتقلوا إلى مستشفيات العجوزة وأم المصريين، وانتقل فريق من النيابة إلى أماكن تواجد المصابين لسؤالهم عن الواقعة. 
 
وكشفت مصادر أن النيابة من المقرر أن تستدعى مهندسى الصيانة المسئولين عن محولات الكهرباء بمنطقة الدقى لسؤالهم حول الواقعة والأسباب وراء اشتعال محول الكهرباء. 
 
كانت منطقة الدقى، قد شهدت انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انفجار سيارة بالدقى.. ويؤكد: حالتهم مستقرة

النيابة تنتهى من معاينة موقع انفجار سيارة مطلع كوبرى أكتوبر وتستمع لأقوال المصابين.. رئيس الوزراء يتابع التداعيات مع وزير الداخلية.. الفحص المبدئى: ماس كهربائى وراء انفجار "التنك" وفحص الكاميرات لجمع المعلومات

انفجار سيارة ملاكى

انفجار الدقى

انفجار كوبر اكتوبر

نيابة الدقى

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة