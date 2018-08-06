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الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أولاد عمومة بأبنوب فى أسيوط

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:44 م
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أولاد عمومة بأبنوب فى أسيوط انهاء الخصومة
أسيوط -هيثم البدري
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نجحت لجنة المصالحات وبيت العائلة بأسيوط بالتعاون مع قوات الأمن فى إنهاء خصومة ثأرية بين أولاد عمومة دامت 3 سنوات بسبب خلافات عائلية وأسرية راح ضحيتها شاب من عائلة شلقم، وأصيبت فيها فتاة من عائلة الموانى، وذلك بعد تقديم الكفن لولى الدم.

بدأ الصلح بتلاوة آيات القرآن الكريم وحمل الكفن نادى عبد الساتر من عائلة الموانى واستلم منه الكفن ولى الدم.

عقد الصلح بحضور كل من اللواء مسعد أبو سكين نائب مدير الأمن عن قطاع الشرق والعميد زكريا سليمان مأمور مركز شرطة والعميد عثمان عبد الجواد وكيل المباحث الجنائية والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، كما حضر الصلح أفراد بيت العائلة وأكثر من 500 شخص فى سرادق أقيم بمدينة أبنوب.

 

 


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