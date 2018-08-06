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القليوبية تستعد للإحتفال باليوم العالمى للشباب 12 أغسطس

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:50 ص
القليوبية تستعد للإحتفال باليوم العالمى للشباب 12 أغسطس جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه
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عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية إجتماعا حضره الدكتور عواد أحمد السكرتير العام ومدير مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والمسطحات المائية وجامعة بنها وذلك لمناقشة إستعدادات المحافظة للإحتفال باليوم العالمى للشباب يوم 12 أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تقوم محافظة القليوبية بعمل مسيرة برية فى العاشرة صباحا يشارك فيها 300 فرد من الشباب بالإضافة إلى مشاركة فرق  الكشافة وفرق التنورة والموسيقى الشعبية وحملة الأعلام  بالإضافة إلى مسيرة أخرى نهرية حيث تقوم إدارة المسطحات المائية بعمل عرض باللانشات بنهر النيل بمدينتى بنها والقناطر الخيرية لإدخال البهجة على المواطنين فى هذا الإحتفال الذى يشارك به جميع الدول حول العالم.

وبعد إنتهاء المسيرة سيتم عمل إحتفالية كبرى بقصر ثقافة مدينة بنها وستبدأ مراسم الإحتفال بالقران الكريم ثم كلمة من محافظ القليوبية للترحيب بالشباب ثم تقديم عرض لإنجازات مديرية الشباب والرياضة ثم عرض لأهم إنجازات محافظة القليوبية والخطة الإستثمارية للمحافظة ثم عرض لأحد الشباب المتميزين والناجحين فى مشروع وظيفتك جنب بيتك أو مبادرة مشروعك وذلك كنوع لتحفيز الشباب للتقدم لإقامة مشروعات خاصة بهم ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية والشعبية والإستعراضية يقدمه طلاب من جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة بنها ويختتم الحفل بالسلام الجمهوري.

 

 


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