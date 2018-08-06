الغرفة التجارية: انطلاق الأوكازيون الصيفى.. وتخفيضات الملابس تصل لـ 50 %

كتب إسلام سعيد

قال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الأوكازيون الصيفى انطلق اليوم فى جميع المحلات بالقاهرة الكبرى بتخفيضات كبيرة بهدف تحريك مبيعات الملابس الجاهزة خلال الفترة الحالية.

وأضاف شكرى لـ"اليوم السابع"، أن الأوكازيون الصيفى هذا العام يشهد تخفيضات تبدأ من 25 إلى 50 % بحسب الشركات والمحلات، مشيرا إلى أن هناك منتجات عليها تخفيضات تصل لـ 70 % لكن ليس عليها اقبال لأنها منتجات أغلبها قد لا تكون صالحة للاستخدام فى الوقت الحالى.

وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أن وزارة التموين هى الجهة المعنية بمتابعة الأوكازيون والتخفيضات المقدمة فيه، لأن المحلات تخطر الوزارة بقوائم أسعارها قبل وبعض التخفيض، والغرفة التجارية لم تتلق هذه القوائم.