السفير الفلسطينى بعمان يشيد بتصريحات العاهل الأردنى حول ثوابت بلاده تجاه فلسطين

عمان (أ ش أ)

أشاد السفير الفلسطينى فى الأردن عطا الله خيرى، بحديث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لدى ترؤسه اليوم الأحد جانبا من جلسة مجلس الوزراء وتأكيده على الثوابت الأردنية تجاه فلسطين وقضيتها العادلة.

وأكد خيرى - فى تصريح اليوم - تثمين وتقدير القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطينى عاليا لمواقف العاهل الأردنى الداعمة والمساندة والمؤيدة دائما للحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، مشيدا بجهوده المستمرة على الصعيدين الإقليمى والدولى من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل القائم على إعادة الحقوق لأصحابها وعلى مبدأ حل الدولتين.

وقال السفير الفلسطينى إن الملك عبدالله الثانى وهو يؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ تاريخيا من القضية الفلسطينية، والذى لا يتغير ولا يقبل التغيير، وضع حدا للمشككين بهذا الموقف الأخوى الصادق الأمين والمتين والموثوق فلسطينيا وأوصل رسالة واضحة وقوية لأشخاص وشعوب ودول، بأن ثوابت السياسة الأردنية كما هى تاريخيا ولن تستطيع أى قوة خارجية التأثير عليها أو تغييرها.

وأشار إلى أن الأردن وفلسطين يقفان على نفس الأرضية ويتمسكان بنفس الثوابت، مؤكدا أن المواقف والثوابت الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثانى تشكل سندا وظهيرا قويا لفلسطين ودرعا حصينا لقضيتها والأمة العربية جمعاء.

وأضاف أن التنسيق والتشاور المستمرين بين القيادتين فى المملكة وفلسطين تشكلان الإطار الحقيقى للعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة بين البلدين.