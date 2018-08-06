الداخلية العراقية تعتقل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى الموصل

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال ستة عناصر من تنظيم "داعش" فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية فى بيان نشرته السومرية نيوز، إن "مكتب مكافحة إجرام الحدباء التابع لمديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية يلقى القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية الصادرة بحقهم مذكرات قبض على وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب الذين كانوا يعملون بصفة مقاتلين فى صفوف داعش الأجرامى ايام سيطرته على مدينة الموصل".

وأضاف أنه "قد تم القبض عليهم فى دور المحطة فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل".