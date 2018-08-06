الجديد بعلاج الفيروسات الكبدية وحقن الأورام ورشة بمستشفى قنا الجامعى

استضافت مستشفيات قنا الجامعية ورشة عمل حول الحديث فى علاج الفيروسات الكبدية فى الفترة من 5-6 أغسطس الجارى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب بقنا والدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية.

صرح بذلك الدكتور على عبد الرحمن غويل رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفى الجامعى والذى أضاف أن ورشة العمل تلك تأتى على هامش المؤتمر الثالث للقسم والذى يعقد بمدينة الغردقة فى الفترة من 8-11 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور على غويل أن ورشة العمل تناولت الجديد فى تشخيص وعلاج فيروس الالتهاب الكبدى سى لدى الأطفال والحوامل ومرضى الفشل الكلوى كما تناولت الجديد فى البكتيريا الحلزونية وتأثيرها على المعدة، بالإضافة الى الجديد فى حقن الأورام الكبدية وأحدث طرق علاج لحميات القولون وارتجاع المرىء والجديد فى علاجها بالمناظير.

أضاف الدكتور على غويل أنه حاضر بورشة العمل الدكتور شمردن عز الدين والدكتور حسن صديق الأساتذة المساعدين بقسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بطب قنا بحضور عدد كبير من أطباء مستشفيات قنا الجامعية وأطباء وزارة الصحة بالإضافة الى طلاب الفرق النهائية بكلية الطب.