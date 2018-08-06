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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:25 م
خالد صلاح
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الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال والدة شهيد مقدسى بتهمة التحريض

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:04 م
الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال والدة شهيد مقدسى بتهمة التحريض قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية
أ ش أ
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قالت هيئة الأسرى الفلسطينيين إن محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة، مددت اليوم الاثنين، اعتقال والدة الشهيد محمد أبو غنام من القدس حتى الخميس المقبل، بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم - ان قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منزل الشهيد أبو غنام أمس فى جبل المكبر واعتقلت والدته سوزان (39 عاما).

وكان محمد أبو غنام قد استشهد فى 21 يوليو الماضي، على مدخل بلدته الطور شرق القدس خلال مواجهات مع الاحتلال، وجرى تشييعه بعد أن هرب جثمانه من على أسوار مستشفى المقاصد الواقع فى بلدة الطور، خشية احتجازه من قبل سلطات الاحتلال التى طوقت المستشفى واقتحمت قسم الطوارئ، ليوارى الثرى دون أن تستطيع والدته أن تقبله، وتحتضنه لآخر مرة.

من جهة أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن الأسير محمد نمر دار سطوف (27 عاما)، من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ تسعة عشر يوما، احتجاجا على اعتقاله.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير سطوف والمعتقل بتاريخ 1972018، ويقبع فى سجن عسقلان حاليا، يعانى من اوجاع بالرأس ودوخة ومشاكل بالرؤية فى بعض الأحيان، وانه فقد من وزنه 10 كيلوجرامات.

 

 

 


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