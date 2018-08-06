الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يوم الخميس بعد المقبل، آخر موعد للتقدم لحجز شقق المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر بـ8 مدن جديدة.

وتتضمن المرحلة الثانية نحو 20 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بمساحة حوالى 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 18 شهراً.

وفيما يتعلق بالشروط المالية، يتم سداد 10% مقدم حجز، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع)، أو نقداً، وفى حالة الحصول على وحدة سكنية بنظام القرعة، يتم استكمال سداد 20 % من إجمالى ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وفى حالة سداد باقى ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم خصم 7 % من إجمالى ثمن الوحدة، مشيراً إلى أنه يمكن سداد باقى ثمن الوحدة بالنظام التالى: 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط، وسداد نسبة 10 % من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستلام، تسدد فى الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة، الذي يتم سداده بأحد البديلين التاليين: الأول، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام، والثانى، عن طريق التمويل العقارى، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام، وفقاً لإخطار العميل.

وحول شروط الحجز، تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد من المشروع، أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.