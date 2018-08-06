الأموال العامة تضبط متهمين غسلوا 105ملايين جنيه حصيلة تجارة غير مشروعة

ونجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع، فى ضبط 5 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ مليون وسبعة وعشرون ألف جنيه مصري، وثمانية آلاف وستمائة ريال سعودي، وضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبلغ تسعة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف جنيه مصري.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 20 متهما لقيامهم بـ"تزوير محررات رسمية- تقليد عملات وطنية- نصب"، وضبط 10 متهمين لاتهامهم بـ"الرشوة -استغلال النفوذ -فساد المحليات".

ونجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط متهم لاستيلائه على ثمانمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها من حسابات عملاء بنوك أجنبية بطرق وأساليب احتيالية مبتكرة.

وتم حصر ممتلكات متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمائة وخمسة مليون جنيه، وحصر ممتلكات متهمين لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بأربعة وعشرون مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابات المختصة التحقيقات.