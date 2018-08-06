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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:20 م
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الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط إتش إس بى سى فى تعاملات الاثنين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:50 م
الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط إتش إس بى سى فى تعاملات الاثنين اسهم ـ أرشيفية
رويترز
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 تعثرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في تداولات اتسمت بالحذر، بعدما خيب إتش.إس.بي.سي أكبر بنك أوروبي توقعات المستثمرين، بينما أدت الشكوك التي تكتنف تحالفا مزمعا مع براكسير قيمته 87 مليار دولار إلى هبوط أسهم مجموعة ليندة الألمانية للغازات الصناعية.

ودفع هبوط أسهم إتش.إس.بي.سي وبنكو بي.بي.إم بعد إعلان النتائج مؤشر قطاع البنوك للتراجع، بينما أثرت أسهم الكيماويات والشركات الصناعية سلبا على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الذي تراجع 0.1 % بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.

ونزل سهم إتش.إس.بي.سي 1.1% بعدما أعلن البنك نتائج مخيبة للتوقعات بسبب ارتفاع نفقات استثمارات في استراتيجية جديدة للنمو ومخصصات بقيمة 765 مليون دولار جرى تجنيبها لبيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أمريكية.

وهوى سهم بنكو بي.بي.إم 7.6 % بعدما أعلن المصرف الإيطالي تحقيق أرباح دون التوقعات بسبب مخصصات القروض المتعثرة التي جاءت أعلى من المتوقع.

وتضررت بعض الأسهم كثيرا بسبب أنباء مخيبة للآمال عن صفقات دمج واستحواذ.

وهبط سهم لينده 9.6% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، بعدما قالت الشركة إن الجهات التنظيمية قد تطلب منها ومن منافستها الأمريكية براكسير بيع مزيد من الأصول من أجل الحصول على موافقة سلطات مكافحة الاحتكار على اندماجهما.

ودفع السهم ذو الثقل المؤشر داكس الألماني للنزول مسجلا أداء دون أداء نظرائه بانخفاضه 0.2 %، كما انخفض مؤشر قطاع الكيماويات بنسبة 0.9% بسبب سهم لينده.

وتضررت مجموعة آي.دبليو.جي البريطانية المتخصصة في توفير المكاتب المجهزة للعمل من أنباء الدمج والاستحواذ أيضا، حيث هوى سهمها 20.8% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعدما أنهت الشركة محادثات استحواذ مع شركات الاستثمار المباشر تيرا وتي.دي.آر وستاروود.


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