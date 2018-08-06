اعتقال 32 مشتبها على صلة بهجمات على مدارس شمال باكستان

وكالات

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية اليوم 32 شخصاً من العناصر التى يشتبه فى صلتها بالعناصر الإرهابية التى دمرت وأحرقت 12 مدرسة حكومية للبنات يوم الجمعة الماضية فى منطقة "جيلجيت بلتستان" فى شمال باكستان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح بيان حكومى أنه تم اعتقال المشتبه بهم خلال عملية تمشيط مكثفة نفذتها قوات الأمن بناء على معلومات استخباراتية، مشيراً إلى أن العملية ما زالت مستمرة حتى يتم القضاء على جميع العناصر المتورطة فى الأعمال الإرهابية بتلك المنطقة.



وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت أمس الأحد عن نجاحها فى القضاء على أحد الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النار ضمن عمليات البحث عن العناصر الإرهابية التى أحرقت المدارس.