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إندونيسيا تعلن ارتفاع عدد قتلى زلزال لومبوك لـ 91 شخصا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:01 ص
إندونيسيا تعلن ارتفاع عدد قتلى زلزال لومبوك لـ 91 شخصا زلزال إندونيسيا
(رويترز)
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أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث فى إندونيسيا اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 91 شخصا لقوا حتفهم عندما هز زلزال قوى جزيرتى لومبوك وبالى .

وسقط معظم القتلى فى الجانب الشمالى من لومبوك قرب مركز الزلزال الذى بلغت قوته 6.9 درجة ووقع فى الساعات الأولى من مساء أمس الأحد.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن شخصين قتلا فى جزيرة بالى المجاورة، مضيفا أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات.

وقال نوجروهو فى مؤتمر صحفى إن عملية" جمع البيانات وجهود (الإنقاذ) مازالت مستمرة"، موضحاً أنه لا يوجد أجانب ضمن القتلى، وأصيب ما لا يقل عن 209 أشخاص.

 


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