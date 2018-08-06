video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى يدعون زملاءهم الروس إلى واشنطن

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:14 م
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى يدعون زملاءهم الروس إلى واشنطن مجلس الشيوخ الأمريكى - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
دعا وفد يضم أعضاء فى مجلس الشيوخ الأميركى خلال زيارة لموسكو، اليوم الاثنين، نواب روسيين إلى زيارة واشنطن رغم اتهام موسكو بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 
والوفد الأميركي فى موسكو يترأسه راند بول، المسؤول الجمهوري الوحيد الذى دافع عن الرئيس دونالد ترامب أثر الجدل الذى أثارته القمة التى عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ف هلسنكى فى يوليو الماضى.
 
والتقى المشرعون الأميركيون زملاءهم فى مجلس الاتحاد الروسى فى حضور السفير الروسى السابق لدى واشنطن سيرغى كيسلياك.
 
وقال راند بول، وجهنا دعوة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لزيارة الولايات المتحدة لاجراء محادثات معنا فى واشنطن، قائلا: "أعتقد أن هذا الأمر بالغ الأهمية"، موضحا أن الهدف من الزيارة هو "إطلاق الحوار" و"تحسين العلاقات" التى تدهورت أخيرا بين البلدين.
 
وأورد رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الاتحاد الروسى "قسطنطين كوساتشيف" أن الزيارة قد تتم اعتبارا من الخريف، قبل نهاية العام، معتبرا أن هذه المبادرة ترتدى أهمية كبرى فى وقت يكثف سياسيون أميركيون آخرون جهودهم لاظهار سلبيات أى إتصال مع السياسيين الروس.
 
وتعد هذه الزيارة هى الثانية التى يقوم بها أعضاء فى مجلس الشيوخ لموسكو خلال شهر ونصف.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تخصيص 250 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا

مجلس الشيوخ الأمريكى يستجوب بومبيو بشأن القمة بين ترامب وبوتين

مجلس الشيوخ الامريكى

امريكا

روسيا

نواب روسيين

اعضاء مجلس الشيوخ الامريكى




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة