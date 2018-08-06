أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى يدعون زملاءهم الروس إلى واشنطن

أ ف ب

دعا وفد يضم أعضاء فى مجلس الشيوخ الأميركى خلال زيارة لموسكو، اليوم الاثنين، نواب روسيين إلى زيارة واشنطن رغم اتهام موسكو بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأميركية.

والوفد الأميركي فى موسكو يترأسه راند بول، المسؤول الجمهوري الوحيد الذى دافع عن الرئيس دونالد ترامب أثر الجدل الذى أثارته القمة التى عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ف هلسنكى فى يوليو الماضى.

والتقى المشرعون الأميركيون زملاءهم فى مجلس الاتحاد الروسى فى حضور السفير الروسى السابق لدى واشنطن سيرغى كيسلياك.

وقال راند بول، وجهنا دعوة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لزيارة الولايات المتحدة لاجراء محادثات معنا فى واشنطن، قائلا: "أعتقد أن هذا الأمر بالغ الأهمية"، موضحا أن الهدف من الزيارة هو "إطلاق الحوار" و"تحسين العلاقات" التى تدهورت أخيرا بين البلدين.

وأورد رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الاتحاد الروسى "قسطنطين كوساتشيف" أن الزيارة قد تتم اعتبارا من الخريف، قبل نهاية العام، معتبرا أن هذه المبادرة ترتدى أهمية كبرى فى وقت يكثف سياسيون أميركيون آخرون جهودهم لاظهار سلبيات أى إتصال مع السياسيين الروس.

وتعد هذه الزيارة هى الثانية التى يقوم بها أعضاء فى مجلس الشيوخ لموسكو خلال شهر ونصف.