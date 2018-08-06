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أسعار العملات اليوم الاثنين 6-8-2018 الدولار يستقر واليورو يتراجع أمام الجنيه

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:16 م
أسعار العملات اليوم الاثنين 6-8-2018 الدولار يستقر واليورو يتراجع أمام الجنيه عملات أجنبية- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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واصلت أسعار العملات تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-8-2018 أمام العملة الرسمية، عدا سعر الدولار والريال السعودى، واللذان واصلا استقرارهما عند سعر إغلاق تعاملات الأمس دون تغيير.

 

مقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كما تراجع سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، فيما واصل سعر الدولار ثباته وكذلك الريال السعودى.

 

ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات لتعاملات يوم الاثنين الموافق 6 أغسطس 2018، وذلك بحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى.

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلاً ثباتاً عند ختام سعر تعاملات الأمس، وجاء سعره فى عدد مختلف من البنوك، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

الدولار
الدولار

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.83  جنيه للشراء

17.93  جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الاثنين، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر اليورو، 20.53 جنيه للشراء، و 20.69 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

واصل سعر الجنيه الاسترلينى تراجعه فى تعاملات اليوم الاثنين، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الاسترلينى 23.09 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع.

 

الجنيه الاسترلينى اليوم
الجنيه الاسترلينى اليوم

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

واصل سعر الدينار الكويتى تراجعه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الاثنين، وبحسب آخر تحديثات  البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.67 جنيه للشراء، و 59.05 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر الريال السعودى، استقراره خلال تعاملات اليوم الاثنين فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

"فيزا" تنظم "أسبوع أمن البطاقات" بمصر
 

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة "Visa" العالمية الرائدة فى تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة فى بورصة نيويورك بالرمز (V)، أمس الأحد، إطلاق "أسبوع أمن البطاقات" فى مصر، ضمن مبادرة التوعية الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للبطاقات، وتزويد المستهلكين بالنصائح والإرشادات اللازمة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المتعلقة بالمدفوعات.

 

 

 


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