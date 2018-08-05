6 فرق مصرية تتأهل لنهائيات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية

اختتمت اليوم الأحد فى محافظة الإسكندرية فعاليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات ( Minesweepers ) فى نسختها السابعة والتى تنظمها جامعة الإسكندرية بالشراكة مع مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال وجمعية مهندسى الكهرباء والالكترونيات للروبوتات IEEE RAS وبالتعاون مع الجهاز القومى المصرى لتنظيم الاتصالات كشريك استراتيجى.





عقد الحفل بحضور كل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الطلاب، والدكتور فاضل ضيغم رئيس إدارة البحث العلمي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور سعيد علام عميد كلية هندسة، والمهندس حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، والمهندس محمد عبود رئيس مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال.





فاز عن فئة مشروعات الجامعات بالمركز الأول مشروع Auctroventa من جامعة 6 أكتوبر وفاز بالمركز الثاني مشروع Assuit robotics من جامعة أسيوط أما المركز الثالث فقد فاز به Mind cloud من جامعة الإسكندرية ، أما عن فئة طلاب المدارس فقد فاز بالمركز الأول Shadow hunters من محافظة الإسماعيلية وفاز بالمركز الثاني Za3fran من محافظة المنوفية وفاز بالمركز الثالث Robostack من محافظة بنها.





وأعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي عن دعم الأكاديمية لكل فريق فائز بمبلغ وقدره 100 ألف جنية، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستظل مظله لدعم المشروعات والجهود والمبادرات المبتكره، منوهاً عن استعداد الأكاديمية لتمويل المشروعات القابلة للتحول لمنتجات صناعية.





أقيمت مسابقة( Minesweepers ) بمشاركة 40 فريق من 23 جامعة مصرية مختلفة بالاضافة إلى 17 فريق من المرحلة ما قبل الجامعية، هذا وقد تأهلت الفرق الفائزة فى التصفيات المصرية إلى المسابقة الدولية بمدريد بأسبانيا 2018 فى أكبر مؤتمر خاص بتكنولوجيا الروبوتات فى العالم ، والتي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ( ROS) لتركيب الروبوتات للكشف عن الألغام وتحديد مواقعها سواءً فوق الأرض أو تحتها وتحديد عمقها.





وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة هى الشريك الأكاديمى والمنظم للمسابقة على المستوى الاقليمى بداية من هذا العام وتعقد المسابقه لاختيار الفرق الفائزة التى ستمثل مصر والمنطقة العربية وإفريقيا فى النهائيات الدولية والتى ستعقد هذا العام بمدريد بأسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2018 بمشاركة أكثر من 20 فريق من مختلف دول العالم، وتعد إزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى والمتبقية بعد الحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين أحد الأولويات القومية المحدده للتنمية المستدامة لهذه المنطقة.





من جانبه صرح المهندس محمد عبود رئيس مؤسسة حدث ورئيس المسابقة قائلا:" إننا نسعى من خلال هذه المجهودات المبذولة لترسيخ التنمية ودعم منظومة البحث العلمي وإلقاء الضوء على المميزات التنافسية الخبرات والمهارات لدى الشباب المصري المبتكر، مشيراً إلى أن ( Minesweepers ) هى مسابقة عالمية بأيادى مصرية، وأوضح أن مصر تحتل المركز الثانى على العالم من حيث انتشار الألغام، حيث يوجد بها ما يقرب من 21 مليون لغم أرضى من مخلفات الحروب.



تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الفائز بالمسابقة العالمية فى العام الماضى بماليزيا كان فريقاً مصرياً من كلية الهندسة جامعة بنها، كما شارك فى المسابقة العالمية أكثر من 3000 متسابق من 15 دولة مختلفة منذ بدء انطلاقها عام 2012.