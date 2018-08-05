5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من الفصل فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والمتهم فيها محمد بديع و738 متهما آخرين، بعد تحديد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم فى القضية، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالقضية وهى .

1 ـ الرقم "28" ويشير للدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والتى تنظر الدعوى.

2 ـ الرقم "67" ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى، وكان أخرها جلسة إحالة بعض المتهمين للمفتى والتى عقد بتاريخ 30 أغسطس.

3 ـ العدد 75 ويشير لعدد المتهمين المحالين للمفتى بالدعوى، ومن أبرزهم البلتاجى وباسم عودة وجهاد الحداد وعمرو ذكى.

4 ـ العدد "739" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى، ومن أبرز المتهمين محمد، وعصام العريان وصفوت حجازى، وباسم عودة، وأسامة ملارسى، والمصور الصحفى محمود شوكان.

5 ـ العدد "241" ويشير لعدد الشهود فى الدعوى والذين قدمتهم النيابة بقائمة أدلة الثبوت.