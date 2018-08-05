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5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:47 ص
5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها المستشار حسن فريد - قضية فض اعتصام رابعة
كتب إيهاب المهندس
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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد،  من الفصل فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والمتهم فيها محمد بديع و738 متهما آخرين، بعد تحديد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم فى القضية، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالقضية وهى .

1 ـ الرقم "28" ويشير للدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والتى تنظر الدعوى.

2 ـ الرقم "67" ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى، وكان أخرها جلسة إحالة بعض المتهمين للمفتى والتى عقد بتاريخ 30 أغسطس.

3 ـ العدد 75 ويشير لعدد المتهمين المحالين للمفتى بالدعوى، ومن أبرزهم البلتاجى وباسم عودة وجهاد الحداد وعمرو ذكى.

4 ـ العدد "739" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى، ومن أبرز المتهمين محمد، وعصام العريان وصفوت حجازى، وباسم عودة، وأسامة ملارسى، والمصور الصحفى محمود شوكان.

5 ـ العدد "241" ويشير لعدد الشهود فى الدعوى والذين قدمتهم النيابة بقائمة أدلة الثبوت.


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