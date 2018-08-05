12 أغسطس سماع دفاع المتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام

كتب على عبد الرحمن

حددت محكمة جنح دار السلام، جلسة الأحد، المقبل 12 أغسطس الجارى، لسماع دفاع المتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام، خلال حملة إزالة، ولإخطار باقى المتهمين الهاربين والتحقق من تاريخ قرار الإزالة.

كان رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، قد تلقوا بلاغا من جمال العربى، رئيس حى دار السلام، يفيد تعرضه والقوة المرافقة له للاعتداء أثناء إزالة كافيه بشارع حسن محمد من كورنيش النيل، دائرة القسم، على يد 7 عمال، مما تسبب فى إصابة أحد الموظفين.

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم القبض على اثنين من المتهمين وهم "ع.ا"27 سنة، و"و.م" 30 سنة، وجار تكثيف الإجراءات لضبط باقى المتهمين.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات، كما أمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين.

وقال محمد مرسى، محامى المتهمين، إنه طلب من النيابة معاينة المكان نظرا لتعرضه للهدم بالكامل وحدوث تلفيات فى المعدات، وتفريغ كاميرات المراقبة لإثبات ذلك، خاصة أن صاحب الكافيه لم يتلق إخطارا بقرار الإزالة وفوجئ بالقوة تهدم المكان.