video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 12:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة الحالة 13 فى حادث "أتوبيس بورسعيد" من أهالى المطرية بالدقهلية

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:30 ص
وفاة الحالة 13 فى حادث "أتوبيس بورسعيد" من أهالى المطرية بالدقهلية تصادم أتوبيس - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق
سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت بعد ورود نبأ وفاة مختار محمد مرزوق أحد مصابى حادث أتوبيس عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، الذى كان وقع الأحد الماضى على طريق "المطرية - بورسعيد" عند الكيلو 16، وراح ضحيته 12 حالة وفاة و16 مصابًا من أبناء المطرية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 حالة بعد وفاة "مختار" متأثرًا بإصابته داخل مستشفى بورسعيد.
 
وخرج الأهالى على مداخل المدينة انتظارًا لوصول الجثمان لتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالمطرية؛ فيما سبق أن شيع أهالى المطرية الأسبوع الماضى حالة الوفاة رقم 13 وهو الشاب إسلام نعمة الله جمعة، كما شيع الأهالى منذ أيام، جثامين 11 حالة وفاة أخرى من ضحايا الحادث، هم محمد أحمد سليمان، وأحمد السيد على، ومصعب طه الصالحى، ومحمد السيد عمرو، وأحمد ناصر محمد، ومحمد الإمام، ومحمد السيد حسن، وكريم الصياد، وإسلام انور رضا، بلال علوش محمد السايح، ومحمد محمد الرفاعى.
 
وأكد مصدر طبى، أن باقى حالات المصابين بينهم حالات حرجة، وتم نقل بعض الحالات إلى مستشفى المطرية وبعض المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة ويوجد حالات ما زالت بمستشفى بورسعيد.
 
كانت مديرية أمن بورسعيد قد تلقت الأحد الماضى بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس يقل عددًا من عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد من أبناء المطرية على طريق بورسعيد بالكيلو 16، وتم الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحادث، ونقل 15 مصابًا، بينهم مصابان حالتهما خطرة إلى مستشفى بورسعيد العام فيما لقى 13 آخرون مصرعهم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى المطرية بالدقهلية يرفضون خروج السيارات من المدينة إلا بعد إصلاح الطريق

تشييع جثامين ضحايا حادث بورسعيد بالمطرية.. ومحافظ الدقهلية يطمئن على المصابين

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حادث بورسعيد

اهالي المطرية




لا تفوتك
​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة