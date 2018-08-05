وفاة الحالة 13 فى حادث "أتوبيس بورسعيد" من أهالى المطرية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت بعد ورود نبأ وفاة مختار محمد مرزوق أحد مصابى حادث أتوبيس عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، الذى كان وقع الأحد الماضى على طريق "المطرية - بورسعيد" عند الكيلو 16، وراح ضحيته 12 حالة وفاة و16 مصابًا من أبناء المطرية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 حالة بعد وفاة "مختار" متأثرًا بإصابته داخل مستشفى بورسعيد.

وخرج الأهالى على مداخل المدينة انتظارًا لوصول الجثمان لتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالمطرية؛ فيما سبق أن شيع أهالى المطرية الأسبوع الماضى حالة الوفاة رقم 13 وهو الشاب إسلام نعمة الله جمعة، كما شيع الأهالى منذ أيام، جثامين 11 حالة وفاة أخرى من ضحايا الحادث، هم محمد أحمد سليمان، وأحمد السيد على، ومصعب طه الصالحى، ومحمد السيد عمرو، وأحمد ناصر محمد، ومحمد الإمام، ومحمد السيد حسن، وكريم الصياد، وإسلام انور رضا، بلال علوش محمد السايح، ومحمد محمد الرفاعى.

وأكد مصدر طبى، أن باقى حالات المصابين بينهم حالات حرجة، وتم نقل بعض الحالات إلى مستشفى المطرية وبعض المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة ويوجد حالات ما زالت بمستشفى بورسعيد.

كانت مديرية أمن بورسعيد قد تلقت الأحد الماضى بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس يقل عددًا من عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد من أبناء المطرية على طريق بورسعيد بالكيلو 16، وتم الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحادث، ونقل 15 مصابًا، بينهم مصابان حالتهما خطرة إلى مستشفى بورسعيد العام فيما لقى 13 آخرون مصرعهم.