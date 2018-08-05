وصول الدفعة الثالثة من حجاج قطاع غزة لمطار القاهرة قادمين من معبر رفح

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى - تصوير أحمد معروف

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الدفعة الثالثة من حجاج قطاع غزة قادمين من معبر رفح البرى استعدادا لمغادرتهم للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج.

ووصل إلى المطار 312 حاجا على متن 5 أتوبيسات سياحية وقامت سلطات المطار بتخصيص صالة السفر الموسمية لمغادرة الحجاج، كما قامت بتخصيص فرق من العلاقات العامة لإنهاء سفرهم وتقديم كافة الخدمات لهم.

كما خصصت السلطات الأمنية فريقا من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات السفر بتنسيق من مندوب السفارة الفلسطينبة بالقاهرة، ومن المقرر أن يغادر الحجاج الفلسطينيون على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وقدم الحجاج الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بفتح معبر رفح البرى لسفر الحجاج وتسهيل سفرهم، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى قامت بتأمين وصولهم بداية من خروجهم من معبر رفح البرى وحتى وصولهم المطار.