وزير خارجية لبنان: لن نتنازل عن تشكيل حكومة متوازنة لتأمين مستقبل البلاد

بيروت (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية اللبنانى رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل أن "التيار" لن يتنازل عن مطلبه فى تشكيل حكومة متوازنة فى سبيل تأمين مستقبل لبنان ووضع خطط الإصلاح والنهوض به موضع التنفيذ.

وقال باسيل - فى كلمة اليوم إحياء لذكرى فض تظاهرة كبيرة نظمها التيار الوطنى الحر فى شهر أغسطس 2001 - "إن التيار لن يخسر اليوم ولن يفرط فى نضال سنوات استطعنا خلالها الحصول على الحق فى تشكيل حكومة متوازنة وعادلة".. مؤكدا أن التيار لا يستطيع أن يقدم وعودا بمستقبل مشرق يحمل الازدهار لكل اللبنانيين، ما لم يتم تشكيل حكومة متوازنة.

وأضاف "أن التيار الوطنى الحر لم يكن يفكر يوما وهو يناضل ويقف فى وجه الدول والجيوش أن يصل إلى الحكم، لأن همنا كان الوطن".. مشيرا إلى أن كسر شوكة الفساد ليس أمرا صعبا وإنما يمكن تحقيقه فى الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن اللبنانيين يهمهم فى المقام الأول مجىء حكومة للعمل الجاد تؤمن الحياة الكريمة لهم، لافتا إلى أن الشباب اللبنانى لم يعد يتطلع إلى مجرد فرص عمل اعتيادية أو وظائف حكومية فحسب فى ظل الثورة التكنولوجية، لأن الأجيال الجديدة تطورت أفكارها بصورة كبيرة، وأن التيار الوطنى الحر يستهدف فى هذا الصدد عمل وتنفيذ خطط اقتصادية تؤمن مستقبل شباب لبنان بما يتماشى مع طموحاتهم الواسعة والنهوض بالدولة وصناعة اقتصادية المعرفة.