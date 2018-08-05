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وزير المالية: 15 أغسطس آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:52 م
وزير المالية: 15 أغسطس آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات الدكتور محمد معيط - وزير المالية
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أنه تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد).

 

وأوضح معيط خلال مؤتمر  صحفى، أن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، موضحا أن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر  فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددًا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، مناشدا الممولين سرعة سداد الضريبة، وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية.


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