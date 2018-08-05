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وزير الخارجية يشيد بأهمية التعاون مع إيطاليا فى مجالات التنقيب عن الغاز

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:23 م
وزير الخارجية يشيد بأهمية التعاون مع إيطاليا فى مجالات التنقيب عن الغاز سامح شكرى ونظيره اينزو ميلانيزى
كتب أحمد جمعة
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أشاد وزير الخارجية سامح شكرى، بأهمية تعاون مصر مع إيطاليا والشركاء فى المتوسط لتكون هناك فائدة لمصر من اكتشاف حقل ظهر العملاق، مشيرا لوجود مشاورات مع اليونان وإيطاليا وقبرص لتطوير الموارد وتقديم الأمن لتقديم الطاقة للمنطقة.

 

بدوره قال وزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إن بلاده تقدر جهود مصر فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن المهاجرين يبحثون عن مستقبل أفضل وأهمية وضع هيكل للمهاجرين الذى يبحثون عن مستقبل أفضل لهذه المناطق.

 


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