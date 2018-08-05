وزير الخارجية: مصر تبذل جهود لتوحيد الجيش الليبى للقضاء على الإرهاب

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تدعم جهود المبعوث الأممى إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مشيرا للتعاون بين دول جوار ليبيا وفى مقدمتهم مصر لحل الأزمة الراهنة فى ليبيا.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الايطالى، أن مصر تدعم الحوار مع كافة الأطراف السياسية الليبية، مشددا على أهمية توحيد الجيش الليبى للاضطلاع بمسئوليته للقضاء على الإرهاب.

وأوضح أن مصر تبذل جهود لدعم مؤسسات الدولة الليبية لتوفير الأمن والقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر تعمل فى إطار الحوار الذى احتضنته القاهرة لحل الأزمة، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات فى ليبيا للخروج من الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن مصر تدعم كل الجهود التى تعزز من استقرار ليبيا والتوصل لحلول فى القضية المطروحة.