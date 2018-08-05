video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة الاستثمار : لابد أن يكون المواطن الإفريقى محور التنمية

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:12 ص
وزيرة الاستثمار : لابد أن يكون المواطن الإفريقى محور التنمية سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
شرم الشيخ عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه سيتم مناقشة زيادة الصادرات ودعم الشمول المالى فى إفريقيا.

 

وأضافت فى كلمتها أمام مؤتمر تجمع البنوك الإفريقية، أنه من المهم أن تساهم مؤسسة التمويل الدولية فى دعم دول القارة ودعم الاقتصاد.

 

وقالت إن المشاركة الفعالة بين الدول والمؤسسات لابد أن يكون المواطن هو الأولوية مع تدعيم التكامل بين البلاد وتعظيم الاستفادة من الموارد.

 

وأضافت سحر نصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد برنامج إصلاح محل إشادة دولية ويضع المواطن فى أولوياته وتوفير فرص عمل ودعم المرأة، لافتة إلى أهمية التنسيق بين الأفارقة من الآن وحتى عام2063  .

 

وأوضحت أنه سيتم إقامة مؤتمر إفريقيا 2018 فى شرم الشيخ لدعم ريادة الأعمال والشباب موجهة الدعوة للحضور للمشاركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الاستثمار تعقد لقاء مع 17 شركة للتعرف على خططها الاستثمارية فى مصر

وزيرة الاستثمار: توقيع اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو بقيمة 205 ملايين يورو

سحر نصر

وزيرة الاستثمار

مؤتمر البنوك الافريقية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة