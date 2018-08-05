وزيرة الاستثمار : لابد أن يكون المواطن الإفريقى محور التنمية

شرم الشيخ عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه سيتم مناقشة زيادة الصادرات ودعم الشمول المالى فى إفريقيا.

وأضافت فى كلمتها أمام مؤتمر تجمع البنوك الإفريقية، أنه من المهم أن تساهم مؤسسة التمويل الدولية فى دعم دول القارة ودعم الاقتصاد.

وقالت إن المشاركة الفعالة بين الدول والمؤسسات لابد أن يكون المواطن هو الأولوية مع تدعيم التكامل بين البلاد وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأضافت سحر نصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد برنامج إصلاح محل إشادة دولية ويضع المواطن فى أولوياته وتوفير فرص عمل ودعم المرأة، لافتة إلى أهمية التنسيق بين الأفارقة من الآن وحتى عام2063 .

وأوضحت أنه سيتم إقامة مؤتمر إفريقيا 2018 فى شرم الشيخ لدعم ريادة الأعمال والشباب موجهة الدعوة للحضور للمشاركة.