هجوم على معصوم مرزوق بعد إهانته للقضاء.. ومطالبات بمحاكمته

كتب هيثم سلامة

لم يقف رواد السوشيال ميديا مكتوفى الأيدى أمام تطاول معصوم مرزوق، القيادى فى حزب التحالف الشعبى، على القضاء المصرى، عبر بوست عبر حسابه الشخصى، ضاربًا بالأعراف والقوانين والدستور عرض الحائط، لكنهم تصدوا أمام تلك المحاولة للنيل من أركان العدالة فى مصر.

هاجم خالد محمد، القيادى فى التحالف الشعبى معصوم مرزوق، قائلاً: "أنا أدعم رئيس الدستورية والقضاء المصرى ضد معصوم مرزوق وكل خرفان الإخوان ادعموا القضاء المصري ضد الخونة لأنهم هيهجموا القضاء بعد تحويل قادة الإخوان للمفتى في قضية فض رابعة ادعموا قضاء مصر".

ومن جهة أخرى قالت، مروة: "مين معصوم مرزوق؟!. ده واحد من المرتزقة الممولين عبد للدولار، القضاء فى مصر يا جماعة الخير بيحكم وفقًا لنصوص القانون، لا يخترع قانون من عنده، ولا يجامل أحد، واللى مش عاجبه قوانين بلدى عنده البحر يشرب منه.أو بشوف بلد تانية يعيش فيه".

وغرد آخر: "يا شعب تويتر من فيكم يعرف الخروف معصوم مرزوق ده واللى بيشتم ويهين القضاء خصوصًا بعد تحويل المجموعة الأخيرة من قيادات الإخوان في قضية رابعة إلى المفتى وعاوزين يهينوا ونشر شائعات كعادتهم".



