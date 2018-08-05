ننشر فيديو لحظة الهجوم على الرئيس الفنزويلى مادورو فى كراكاس

كتب: محمد الأحمدى

أذاع التلفزيون الرسمى فى فنزويلا أمس السبت، كلمة الرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة الذكرى الـ 81 للحرس الوطنى فى كاراكاس.

وقامت قوات الأمن وأعضاء من المخابرات الوطنية البوليفارية بالتحقق من مبنى تعرض للهجوم بعد سماع دوى انفجار.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلى أن مادورو نجا هو وباقى أعضاء الحكومة دون أن يصيبهم أذى فيما وصفه وزير الإعلام خورخى رودريجيز بأنه "هجوم" ضد الزعيم اليسارى.

En plena cadena nacional, el presidente Nicolas Maduro fue evacuado por una explosión durante un acto de la Guardia Nacional en la Av. Bolívar de Caracas... pic.twitter.com/fsDwFtOQdL

— Rommel Gorosabel (@Rommetal) ٤ أغسطس ٢٠١٨