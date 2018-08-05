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الأحد، 05 أغسطس 2018 02:23 ص
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ننشر فيديو لحظة الهجوم على الرئيس الفنزويلى مادورو فى كراكاس

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:58 ص
ننشر فيديو لحظة الهجوم على الرئيس الفنزويلى مادورو فى كراكاس لحظة الهجوم على رئيس فنزويلا
كتب: محمد الأحمدى
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أذاع التلفزيون الرسمى فى فنزويلا أمس السبت، كلمة الرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة الذكرى الـ 81 للحرس الوطنى فى كاراكاس.

وقامت قوات الأمن وأعضاء من المخابرات الوطنية البوليفارية بالتحقق من مبنى تعرض للهجوم بعد سماع دوى انفجار.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلى أن مادورو نجا هو وباقى أعضاء الحكومة دون أن يصيبهم أذى فيما وصفه وزير الإعلام خورخى رودريجيز بأنه "هجوم" ضد الزعيم اليسارى.


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