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ننشر أول صور للهجوم على الرئيس الفنزويلى مادور خلال إلقاء كلمته فى كراكاس

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:38 ص
ننشر أول صور للهجوم على الرئيس الفنزويلى مادور خلال إلقاء كلمته فى كراكاس الهجوم على الرئيس الفنزويلى مادورو
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تعرض الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال خلال إلقاء كلمته فى الاحتفال بالذكرى الـ81 للحرس الوطنى فى كاراكاس.

جانب من موقع الهجوم
جانب من موقع الهجوم

وقامت قوات الأمن وأعضاء من المخابرات الوطنية البوليفارية بالتحقق من مبنى تعرض للهجوم بعد سماع دوى انفجار.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلى أن مادورو نجا هو وباقى أعضاء الحكومة دون أن يصيبهم أذى فيما وصفه وزير الإعلام خورخى رودريجيز بأنه "هجوم" ضد الزعيم اليسارى.

وصول الرئيس مادورو
وصول الرئيس مادورو

 

كلمة الرئيس مادورو
كلمة الرئيس مادورو

 

جانب من كلمة الرئيس مادورو
جانب من كلمة الرئيس مادورو
 
الرئيس الفنزويلى وزوجته لحظة الهجوم
الرئيس الفنزويلى وزوجته لحظة الهجوم
 
 
موقع الهجوم فى فنزويلا
موقع الهجوم فى فنزويلا

جانب من موقع الهجوم
جانب من موقع الهجوم
موقع الهجوم على الرئيس الفنزويلى
موقع الهجوم على الرئيس الفنزويلى

 

جانب من الهجوم
جانب من الهجوم

 

جانب من الهجوم على الرئيس الفنزويلى
جانب من الهجوم على الرئيس الفنزويلى

 

جانب من تواجد قوات الأمن الفنزويلية
جانب من تواجد قوات الأمن الفنزويلية
 
 
الجنود خلال العرض العسكرى
الجنود خلال العرض العسكرى

 

جانب من هرولة الجنود خلال العرض العسكرى
جانب من هرولة الجنود خلال العرض العسكرى

 


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