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الأحد، 05 أغسطس 2018 06:53 م
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نائب رئيس جامعة سوهاج تدريب 4000 معلم على التدريس بالمدارس اليابانية

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:14 م
نائب رئيس جامعة سوهاج تدريب 4000 معلم على التدريس بالمدارس اليابانية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أكد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة سوف تقوم بتدريب 4000 معلم بسوهاج للقيام بعملية التدريس بالمدارس اليابانية الخمسة، بداية من مرحلة رياض الأطفال بأسلوب علمى يتوافق مع النظام التعليمى الجديد بمصر.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماع المجلس الإقليمى للتعليم بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض القيادات وأعضاء مجلس النواب.

وفى كلمته أشاد الدكتور صفا محمود السيد بفكرة افتتاح أول مدرسة يابانية بسوهاج بمركز طهطا، لافتاً إلى ضرورة التأنى فى دراسة الفكرة وتحرى الدقة فى اختيار الكوادر التعليمية لها بحيث تكون مختلفة عن غيرها وبالأخص فى تنفيذ الأنشطة الطلابية، موجهاً شكر خاص لمحافظ سوهاج لدعوته الجامعة للاشتراك فى قضايا التربية والتعليم لأن التعليم العالى قريب من التربية والتعليم فكلاهما تصب مخرجاته فى الآخر.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، أهم الإنجازات التى تحققت هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية من حيث التقدم الملحوظة فى الأداء والمخرجات، مشيراً إلى أن التربية والتعليم لها دور كبير وتحظى باهتمام بالغ من كل أسرة.

وذكر أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج فخورة بما وصلت إليه من نتائج برهنت على مستوى التعليم بسوهاج، موضحاً أنه سيتم افتتاح 5 مدارس يابانية بعدة مراكز بالمحافظة منها طهطا ودار السلام وجهينة ومدينة سوهاج.


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