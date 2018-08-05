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مفوضية اللاجئين: لا تنسيق مع أى طرف حول عودة النازحين السوريين

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:10 ص
مفوضية اللاجئين: لا تنسيق مع أى طرف حول عودة النازحين السوريين نازحون سوريون- أرشيفية
وكالات الأنباء
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أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم وجود أى تنسيق مع أى جهة فى الوقت الراهن، لتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق باسم المفوضية فى الأردن محمد حوارى لصحيفة "الغد" الأردنية أمس: "نسمع عن طروحات مقدمة من أجل وضع آلية للعودة لكن لغاية اللحظة لا يوجد أى تنسيق مع أى أطراف حول هذا الشأن".

وأضاف: "اللاجئ هو بوصلة خريطة العودة، والمفوضية تدعم عودة اللاجئين على أن تكون عودة طوعية وتحفظ لهم الأمان والاستقرار".

وفى تصريحات سابقة، قال ستيفانو سيفيرى الممثل المقيم للمفوضية فى الأردن إنه "خلال عامى 2016 و2017 عاد نحو 15 ألف لاجئ سورى إلى بلادهم، والعام الحإلى تراجع العدد بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع جنوب غرب سوريا"، نافيا وجود أى علاقة بين تقليص حجم مساعدات اللاجئين السوريين ودفعهم للعودة إلى بلادهم.

ويتوزع اللاجئون فى المخيمات بالأردن على: 78.5 ألف فى مخيم الزعتري، ونحو41 ألفا فى مخيم الأزرق و7 آلاف فى المخيم الإماراتى، فيما يشكل الأطفال نحو 48.3% منهم.

 


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