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مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة بالشرقية

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:44 ص
مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة بالشرقية إسعاف - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى طفل عمره 3 سنوات، بمحافظة الشرقية، مصرعه، اليوم، متأثرا بإصابته أسفل عجلات سيارة نقل، وبالعرض علي نيابة قسم أول الزقازيق صرحت بالدفن.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول الطفل " أدم م ع " 3 سنوات مقيم عزبة التل الحسينية، قسم أول الزقازيق، لمستشفي الزقازيق الجامعي، جثة هامدة، وبسؤال والده إتهم السيارة رقم 96819 نقل الدقهلية، قيادة" المرسى أ ع " 35 سنة سائق،  بالتسبب فى وفاة نجله، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

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