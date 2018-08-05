محافظ سوهاج يشكل لجنة لبحث موقف عدم قبول الطلاب بمدارس طما الخاصة

سوهاج – عمرو خلف

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وإدارة طما التعليمية لدراسة موقف قبول الطلاب بالمدارس الخاصة التابعة لإدارة طما التعليمية وفحص شكوى بعض أولياء الامور من عدم قبول أبناءهم بتلك المدارس، وتشكيل لجنة اخرى من مديرية التربية والتعليم، وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة دار السلام التعليمية لدراسة موقف المدارس التجارية بدار السلام، وبحث غلق بعض الفصول الملحقة بعدد من المدارس التجارية ، وإعداد تقارير مفصلة للعرض على المحافظ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للتربية والتعليم والتعليم الفنى الذى عقد اليوم بديوان المحافظة برئاسة السيد المحافظ، وبحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب والنائب احمد وائل المشنب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الامناء بالمحافظة والنائبة عبلة الهوارى والنائبة منال ماهر والنائب عادل الشريف والنائب جابر الطويقى والنائب هشام الشطورى والنائب مصطفى ابودومة والنائب فيصل الشيبانى أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج وعمداء كليات التربية والتعليم الصناعى بجامعة سوهاج واللواء محمد البدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد فاروق مدير عام التامين الصحى، والمهندس سيد أبوعقيل رئيس هيئة الابنية التعليمية وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية .

وأوضح المحافظ أن الاجتماع ناقش استعدادات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية المختلفة للعام الدراسى الجديد، وبعض الموضوعات الخاصة بكثافة الطلاب وتحديد الحد الاقصى لعدد الطلاب بالفصول بالمرحلة الابتدائية ليكون 54 طالب، ووضع الاسس والضوابط لأعمال انتداب ونقل المعلمين بما يحقق المصلحة العامة، وسد العجز فى إعداد المدرسين فى بعض الإدارات التعليمية قبل بداية العام الدراسى الجديد، كما تطرق الاجتماع لمناقشة تجربة المدارس المصرية اليابانية بالمحافظة.

وأعلن عن الانتهاء من أول مدرسة بالمحافظة بمدينة طهطا، ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدا على اهمية الاستفادة من تلك التجربة والتسويق الجيد لتلك المدارس، مشيرا إلى انها مدارس مصرية تعمل على تطبيق النموذج اليابانى فى التعليم كاحد النماذج المتطورة .

وشددعبد المنعم، خلال الاجتماع على مسئولى هيئة الابنية التعليمية ومديرى الادارات التعليمية باستكمال جميع المرافق بالمدارس الجديدة التى تم انشاؤها، وعدم تسلم تلك المدارس ودخولها الخدمة إلا بعد الانتهاء من توصيل جميع المرافق، كما شدد أيضا على عدم تسليم أى مدرسة من المدارس المؤجرة من الأهالى إلا بعد الرجوع للجهات المختصة تغليبا للمصلحة العامة .

وقام المهندس سيد أبوعقيل مدير هيئة الابنية التعليمية بعرض الموقف التنفيذى لخطة الصيانة لهذ العام، حيث شملت الخطة 144 مدرسة على مستوى المحافظة تم تسليم 128 مدرسة منها ويتبقى فقط 16 جارى العمل بها.

وكلف مسئولى الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء عمليات التطهير لخزانات مياه الشرب الموجودة بالمدارس، مع رفع عينات بصفة دورية من المدارس وتحليلها بمعامل الشركة حفاظا على صحة وسلامة ابناءنا الطلاب والعاملين بالمدارس .

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على مسئولى مديرية التربية والتعليم ومديرى الادارات التعليمية بتكثيف الدور الرقابى والمتابعة والإشراف على جميع المدارس كلا فى نطاق مركزه، والعمل على تذليل كافة العقبات.