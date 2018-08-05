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محافظ الغربية يتابع نتائج الحملة القومية للقضاء على فيروسى فحص 49509 حالة

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:05 م
محافظ الغربية يتابع نتائج الحملة القومية للقضاء على فيروسى فحص 49509 حالة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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قامت مديرية الصحة بعمل حملات للكشف على المواطنين وإكتشاف الحالات المصابة بفيروس سى وصرف العلاج لهم بناءا على توجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية مصر خاليه من فيروس سى .
 
صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ،  فى بيان اليوم الاحد ، بأن إجمالى عدد المترددين على العيادات المتنقلة 51768 مواطن وتم فحص 49509 عينة تم كشف 3889 حالة ايجابية PCR  وتسلمت 1957 العلاج المجانى للفيروس وتم تحويل 1089 حالة الى لجنة العلاج كما تم فحص 9924 متردد على المراكز الطبية وبفحص 9368 عينة تم كشف عدد 472 حالة ايجابية PCRوتم تحويل 442 الى لجنة العلاج كما تم فحص 92327 عينة للعاملين بالقطاع الصحى ومرضى الاقسام الداخلية بالمستشفيات نتج عنهم  12643 حالة ايجابية و79693 حاله سلبية وبذلك تكون نسبة الحالات الايجابية 13.6%.
 
ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحص للإكتشاف المبكر لهذا المرض وكذا توفير العلاج وصرفة للمرضى بأقصى سرعة والمتابعه المستمرة للحالات المرضية.

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