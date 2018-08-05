محافظ الإسماعيلية: إعادة تمثال الخديو إسماعيل لـ"لونه السابق"

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقًا على دهان تمثال الخديو إسماعيل، باللون الأسون، مع وجود اللون الفضى، إنه كانت هناك تعليمات لرؤساء الأحياء برفع كفاءة وتجميل الميادين والشوارع بالمحافظة، وبعد اعتراض البعض على تغيير لونه من جنزارى إلى الأسود، يعيد الحى الآن لونه مرة أخرى للسابق.

من جانيه قال، أحمد عبد الباقى، رئيس حى أول بمحافظة الإسماعيلية، إن تمثال الخديو إسماعيل، الحاكم الخامس لمصر الحديثة من أسرة الوالى محمد على، صاحب تأسيس مدينة الإسماعيلية الحديثة، الذى يقع فى نطاق الحى، يتم تجديده كل فترة منذ إنشائه عام 2006، بدهانه لاكيه جنزارى، أو باللون الأسود، حفاظًا على شكله الجمالى بالميدان.

وأضاف، رئيس حى أول بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحى دهن تمثال الخديو إسماعيل، باللون الأسون، مع وجود اللون الفضى، لكن مع اعتراض البعض على اللون الأسود، تم دهانه مرة أخرى باللون بلاكيه جنزارى، ليعون كما كان.