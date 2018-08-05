ماذا فعلت "الزراعة" لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر ×12 معلومة؟

كتب عز النوبى

ينشر الـ"اليوم السابع"، عددا من الإجراءات والضوابط التى تم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى حول الذبح خارج السلخانات بالمخالفة، أو بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر، أو بدون بيانات معتمدة وهى كالتالى:

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علان حالة الطوارئ بمديريات الطب البيطرى لضبط أى مخالفات.

2- حملات مكثفة بمحلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها.

3- تحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

4- تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار.

5- تدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء.

6- نشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.

7- تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

8- زيادة الوعى الصحى لدى الجزارين بتجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر.

9- تشجيع الشركات الخاصة بتجهيز وبيع اللحوم فى ثلاجات عرض مبردة.

10- تشجيع محلات الجزارة على شراء وتجهيز سيارة مجهزة لنقل الذبائح من المجازر.

11- متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى.