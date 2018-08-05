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كوبا تدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:22 ص
كوبا تدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى محاولة اغتيال رئيس فنزويلا
هافانا (أ ش أ)
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أعربت الحكومة الكوبية اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أمس السبت.

ونقلت وكالة برينسا لاتينا الكوبية عن وزارة الخارجية إن " جنرال الجيش و السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعى فى كوبا، راؤول كاسترو روز والرئيس ميجيل دياز كانيل، يدينان بشدة محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، معربين عن تضامنهم ودعمهم اللامحدود له ، وللحكومة والتحالف المدني-العسكرى البوليفارى وشعب تشافيز".

يذكر أن البث التلفزيونى انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التى كانت مقامة فى الهواء الطلق أمس السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقى كلمة عن الاقتصاد الفنزويلى أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيونى.

 


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