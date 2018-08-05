قوت الاحتلال الإسرائيلى تعتقل عددا من المواطنين الفلسطينين بالضفة الغربية

كتب: محمد الأحمدى

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، وأعتقلت عددا من المواطنين.

وقال جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت 5 مواطنين واستولت على آلاف الشواقل خلال تفتيش منازل فى مدينة الخليل.

وأصيب شاب لم تعرف هويته، خلال مواجهات اندلعت فى قرية أبو شخيدم شمال رام الله قبيل اقتحام بلدة كوبر المجاورة.

أما فى مدينة الخليل فقد جرى اقتحام وتفتيش منازل تعود لعائلة القواسمى فى الخليل واقتحام منزل المحامى سهيل العجلونى وتفتيشه.

وعرف من بين المعتقلين التالية أسماؤهم:

١. نديم سمير بدوان - كوبر شمال رام الله

٢. رائد محمد نادر دار يوسف - كوبر

٣. بهاء محمد شكارنة - نحالين غرب بيت لحم

٤. خلف فادى نجاجرة - نحالين

٥. فوزى مطاوع - مخيم العزة ببيت لحم

6.يزيد وحسان - قرية أم صفا غرب رام الله

7. وعد ويمان طناطرة - قرية أم صفا غرب رام الله